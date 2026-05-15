Всі жінки зможуть виїжджати за межі України під час дії воєнного стану

Кабінет Міністрів скасував обмеження щодо виїзду за кордон для всіх жінок. Про це у пʼятницю, 15 травня, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

«Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах», – повідомила Юлія Свириденко.

23 січня 2023 року Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо обмежень на виїзд за кордон для держслужбовців, зокрема й жінок. Держслужбовцям дозволялося виїжджати за межі України лише у відрядження.

27 серпня 2025 року премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Кабмін дозволив депутаткам місцевих рад, які працюють на громадських засадах, безперешкодно виїжджати за межі України під час воєнного стану.

6 травня 2026 року Кабмін дозволив виїжджати за кордон низці жінок-держслужбовиць. Йшлося про працівниць органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень.