Освітній центр працюватиме на базі екосистеми Unbroken та готуватиме фахівців у сферах медицини, реабілітації й муніципального врядування.

У п’ятницю, 15 травня, у Львові офіційно відкрили новий навчальний простір університету Unbroken. Облаштували його на вул. Ржегоржа, 21. Освітній центр працюватиме на базі екосистеми Unbroken та готуватиме фахівців у сферах медицини та реабілітації.

«Освіта – це той важіль, який здатен змінити ситуацію в країні. Тому місто підтримує і завжди буде підтримувати всі освітні проєкти», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Новий навчальний корпус має п’ять поверхів і понад 2000 м2 простору. Там облаштовані навчальні аудиторії та симуляційні приміщення для практичних занять.

В університеті функціонують школа медицини та школа муніципального врядування. Там проводять післядипломне навчання, симуляційні тренінги та практичні курси з інфекційного контролю, реабілітації, хірургії, анестезіології, психологічної допомоги, невідкладної медицини та реанімації. Також заклад розвиватиме наукові дослідження та міжнародну співпрацю.

«Є 200 лікарень в Україні, які вчаться у нас. Ми запрошуємо іноземних фахівців, адже медики потребують якісного та сертифікованого навчання. Саме тому виникла ідея створення короткотривалих практичних курсів, після яких спеціалісти одразу можуть застосовувати отримані знання у своїй роботі. У нас можуть вчитися лікарі різних спеціальностей, медсестри, реабілітологи, фахівці з інфекційного контролю і львів’ян, які хочуть навчитися домедичної допомоги. Ми залучаємо грантові ресурси, цього року більшість навчань для українських лікарень є безкоштовні», – розповіла директорка школи медицини університету Unbroken Мар'яна Свірчук.

Як повідомив під час відкриття генеральний директор Першого медобʼєднання Львова Олег Самчук, за рік роботи університету Unbroken навчання уже пройшли понад 3250 спеціалістів, а команда провела більш як 220 освітніх курсів і тренінгів.

«Корпус працює на повну потужність. Хочемо, щоб всі найновіші технології, які є у світі, були в нас і ми це масштабували по цілій Україні. Ми хочемо, щоб це була трансплантація, роботизована хірургія, лапароскопія, хірургія одного дня – все що потрібно сьогодні. Ми беремося за якісне надання післядипломної освіти. Навчання триває від кількох днів і до кількох місяців. Коли ми отримаємо ліценцію МОЗ і МОН на проведення довгих курсів, то проводитимемо перекваліфікації, які триватимуть пів року – рік», – розповів генеральний директор Першого медобʼєднання Львова Олег Самчук.

Новий навчальний корпус вдалося придбати за підтримки міжнародної організації Direct Relief – одного з найбільших благодійників українських медичних установ. Від початку повномасштабної війни організація передала Україні понад три тисячі тонн медикаментів і медичних товарів на понад 2,3 млрд доларів. Представники організації Direct Relief також відвідали офіційне відкриття, зокрема нова генеральна директорка Емі Вівер вперше завітала до України, щоб ознайомитись з робою університету Unbroken.

«Unbroken – це більше ніж партнер для нас, в Unbroken є дуже багато прекрасних лікарів. Допомога цьому університету – це вклад у майбутнє лікарів України і майбутнє України в цілому загалом. Нам подобається партнерство з Unbroken, адже це центр досконалості медицини в Україні», – сказала генеральна директорка Емі Вівер.

У межах події для охочих провели практичний тренінг із базової підтримки життєдіяльності, де учасників навчали надавати першу допомогу при критичних станах. Також з нагоди офіційного відкриття, поруч нового навчального простору університету Unbroken висадили магнолію. Зробили це мер Львова Андрій Садовий та генеральна директорка Direct Relief Емі Вівер.