Після важкого поранення на фронті ветеран з Миколаївщини Іван Роман втратив руку, ногу та зір, однак зумів відновитися й відкрити у Львові інклюзивний клуб стрільби з лука. Поштовхом до цієї справи стали бізнес-курси «ReStart: від ідеї до ветеранського бізнесу» у центрі Unbroken, де ветеранам допомагають перетворити ідеї на власні проєкти через навчання підприємництву, фінансам і грантовим можливостям, поєднуючи це з реабілітацією та психологічною підтримкою.

«З першого пострілу я закохався у цей спорт»

Іван Роман долучився до війська ще у 2014 році. Служив у 79-ій десантно-штурмовій бригаді, а на момент поранення був водієм у підрозділі аеророзвідки. 21 січня 2024 року він вивозив побратимів на позиції, коли російський FPV-дрон влучив у машину.

«Я хотів відкрити двері лівою рукою, щоб вискочити з авто, але вже не зміг – руки не було. Найважче потім було дізнатися про втрату зору. Бо я розумів: із протезами можна навчитися жити, а от без зору – значно складніше», – згадує Іван.

Перші постріли з лука він зробив ще під час лікування в Івано-Франківську. Туди до поранених військових приїжджала срібна призерка Олімпійських ігор Катерина Дубровіна. Спершу Іван лише спостерігав за тренуваннями побратимів, але згодом тренерка запропонувала йому спробувати самому.

«Вона сказала: “Я буду твоєю лівою рукою”. Мене посадили, допомогли натягнути лук, але не врахували мій фізичний стан, болі, післяопераційний період. Я ледь не випав з крісла, мене зловили, тоді я зрозумів, що мені ще зарано. Але після того першого пострілу я закохався у цей спорт», – розповідає ветеран.

Згодом стрільба стала для нього не лише частиною фізичної реабілітації, а й новою життєвою ціллю. Ідея створити власний клуб народилася під час проходження курсів ReStart у центрі Unbroken. Там ветерани вчаться створювати бізнес-плани, працювати з фінансами, грантами та розвивати власну справу.

«Це навчання дало поштовх. Нам пояснювали, як працює бізнес, як правильно робити розрахунки, комунікувати з грантодавцями. До того я все життя був найманим працівником і не уявляв себе керівником», – каже Іван.

Його дружина Лариса Василюк зізнається: спочатку вони навіть не думали про власний клуб. Подружжя мріяло, щоб Іван потрапив до збірної України зі стрільби з лука та виступав на міжнародних змаганнях.

«Ми не планували відкривати клуб. Просто хотіли потрапити на чемпіонат Європи і світу з парастрільби. Але після курсів ReStart нам запропонували написати бізнес-план і податися на грант», – розповідає Лариса.

Спершу подружжя навіть думало про равликову ферму, але зрештою вирішило будувати справу навколо того, що вже стало важливою частиною їхнього життя.

«Ми подумали: нам знайомий лук, нам подобається цей час разом. Чому б не створити власний простір, де можна тренуватися, кликати друзів і займатися улюбленою справою?» – каже вона.

Їхній бізнес-план підтримали грантодавці. Подружжя отримало 400 тис. грн стартового капіталу від міжнародної організації DVV International. За ці гроші закупили мішені, луки, стріли та обладнання.

Лариса каже: у процесі створення клубу фактично стала для чоловіка «секретарем» – допомагала з документами, постачанням і комунікацією, адже після поранення Іван майже не бачив.

«Нам дали чіткий маршрутний лист, і ми крок за кроком йшли до цього результату. Було багато підтримки, нам усе пояснювали, підказували. І ми просто вже не змогли зупинитися», – додає вона.

Так у Львові з’явився Archery club X10. Простір працюватиме як для ветеранів та військових, так і для цивільних, дітей та родин, а місто компенсуватиме захиснику вартість оренди приміщення. Особливий акцент тут хочуть зробити на роботі з людьми, які мають порушення зору.

«Поки я був у повній темряві, я зрозумів, наскільки цим людям важко. Вони теж хочуть жити активно, займатися спортом, брати участь у змаганнях. І ми хочемо створити для них таку можливість», – каже Іван.

«ReStart: від ідеї до ветеранського бізнесу»

У реабілітаційному центрі Unbroken ще з 2024 року діє програма «ReStart: від ідеї до ветеранського бізнесу». Ветеранам допомагають не лише відновитися фізично, а й повернутися до активного життя через підприємництво. Цю програму ініціювали самі ж ветерани під час реабілітації.

Як розповідає розробниця програми «ReStart: від ідеї до ветеранського бізнесу» Анна Чуба, курс має на меті допомогти ветеранам пройти не лише реабілітацію, а й абілітацію – тобто реінтеграцію в суспільство.

«Сьогодні кожному ветерану важливо знайти новий шлях, нову ціль у житті після повернення в суспільство», – пояснює Анна Чуба.

Програма адаптована для ветеранів та членів їхніх родин, які проходять відновлення. Учасників навчають не лише основ підприємництва, а й розвивають ключові компетенції: критичне мислення, публічні виступи, ризик-менеджмент, розуміння маркетингу та побудови стратегії.

«Ми не просто навчаємо підприємництву – ми допомагаємо прокачати навички, які дають змогу зрозуміти, куди рухатися далі: шукати нову професію чи відкривати власний бізнес», – додає тренерка.

Курс триває щонайменше п’ять днів. За цей час учасники опановують бізнес-планування, фінанси, маркетинг, ораторську майстерність та поведінкові моделі. Після завершення вони можуть отримати індивідуальні консультації для підготовки заявок на гранти – як державні, так і міжнародні.

У центрі Unbroken вже провели понад 12 курсів, участь у яких взяли більше 150 людей. Частина випускників уже реалізували власні бізнес-ідеї. Окрім Івана Романа, який разом з дружиною Ларисою відкрив спортивний клуб зі стрільби з лука, зреалізувати бізнес-ідею вдалося ветерану Денису Мірзі з Миколаївщини, який після полону та реабілітації відкрив агробізнес на Вінниччині.

«Його перша ідея була автомийка, але після прорахунків він зрозумів, що це потребує надто великих вкладень, і разом із дружиною обрав агробізнес», – розповідає спікерка.

Олександр Жавненко, який має ампутацію ніг, разом із дружиною відкрив у Львові танцювальну студію Yavir Dance Space.

За словами бізнес-тренерів, кожен набір є унікальним, адже враховує фізичний та психологічний стан учасників.

«У нас можуть бути люди на кріслах колісних, або ті, хто чекає на протезування. Був учасник, який втратив зір – і для нього потрібен зовсім інший підхід», – зазначає тренерка.

Саме тому програму постійно адаптують: змінюють графік, додають перерви та індивідуалізують навчання. Крім того, ветерани можуть проходити курс кілька разів.

«Підприємництво – це не лише можливості, але й великий виклик. Ми дозволяємо проходити курс стільки разів, скільки потрібно, щоб людина почувалася впевнено», – додає Анна Чуба.

Навчання проводять три основні тренери. Зокрема, Анна Чуба відповідає за маркетингову стратегію та соціальне підприємництво.

«Ми пояснюємо, що бізнес – це не лише про гроші. Це може бути про місію, допомогу вразливим групам і розвиток суспільства», – каже вона.

Інші тренери – Роман Міневич навчає бізнес-планування, фінансового моделювання, ризик-менеджменту, а Оксана Робак викладає публічні виступи і лідерство.

Організатори наголошують: створити продукт – це лише частина успіху, значно важливіше вміти його презентувати та донести цінність до клієнта. Після завершення курсу учасники залишаються в спільноті, отримують нові можливості та підтримку, що допомагає їм поступово повертатися до активного життя та будувати власну справу.

Точка повернення до життя після війни

Ветерани, які проходять програму «ReStart: від ідеї до ветеранського бізнесу» у Львові, кажуть: цей курс для багатьох став не просто навчанням, а точкою повернення до життя після війни. Військовослужбовець спецпідрозділу «Азов» Дмитро розповідає, що участь у програмі стала для нього емоційною підтримкою.

«Я дуже зрадів, що є така програма. Вона дає сенс до життя, дає можливість самореалізації і підтримує морально-емоційний стан. Дуже важливо, коли є люди, які протягують руку допомоги», – каже Дмитро.

За словами ветерана, найскладніше після поранень або фронту – не залишитися наодинці з думками. Він також наголошує, що курс допомагає не лише здобути нові знання, а й повернути внутрішню рівновагу.

«Я така людина, яка не може лежати. Бо коли ти лежиш, починаються погані думки. І це як снігова куля – потім дуже важко вибратися», – додає Дмитро.

Інший учасник програми, ветеран 103-ї бригади ТрО Дмитро Стень, говорить, що курс став для нього інструментом переосмислення майбутнього. Проходить він його вдруге.

«Зараз я ветеран, два роки вдома, реабілітуюся і намагаюся брати участь у різних заходах», – каже Дмитро.

За його словами, участь у програмі «ReStart» допомагає не лише отримати нові знання, а й знайти себе у цивільному житті.

«Тут ідеї швидше формуються, ніж наодинці. Є можливість розкласти все по поличках з людьми, які давно в бізнесі», – каже ветеран.

Ще один учасник курсу – Сергій Янзюк, звільнений з полону військовий, який нині розвиває власні теплиці на Тернопільщині.

«Я ще в полоні думав, чим займатимусь після повернення, спілкувався з побратимами. І вирішив – буду створювати свою справу», – розповідає він.

Попри власний бізнес, Сергій зізнається, що навчання стало для нього важливим доповненням.

«Тут багато нового, особливо в юридичних і бізнес-аспектах. Це дуже корисно», – зазначає Сергій.

Окремо ветеран підкреслює терапевтичний ефект роботи із землею, тож планує в майбутньому допомагати побратимам реабілітуватися після фронту.

«Я працюю з рослинами, і це для мене – терапія. Від зернини до результату. В майбутньому я планую, щоб до мене приїжджали ветерани і також пооходили терапію», – каже Сергій.

Усі учасники програми одноголосно підтверджують: курс «Restart: від ідеї до ветеранського бізнесу» допомагає не лише будувати бізнес, а й відновлюватися, знаходити мотивацію та новий напрям у житті після війни.

«Медикаментозна терапія – це лише близько 20%»

Як пояснює керівник напрямку ментального здоров'я центру Unbroken Олег Березюк, такі освітні програми є важливою частиною процесу реабілітації.

«Будь-яка активність, яка збільшує зв’язки між нейронами – чи це арт-терапія, чи навчальні курси, зокрема з основ бізнесу, – є частиною відновлення. Це загоєння фізичних, психічних і моральних ран війни», – зазначає фахівець.

За його словами, ефективність лікування невидимих травм війни значною мірою залежить не лише від медикаментів.

«Медикаментозна терапія – це лише близько 20%. Решта 80% – це психотерапія. Ми використовуємо ліки переважно для нормалізації сну та зниження тривожності, а основна робота відбувається через психологічну підтримку», – додає він.

Важливим результатом навчання стає зміна стану та мотивації людини.

«Ми бачимо, як з’являється інтерес до нового, бажання діяти. Люди починають думати про альтернативи, створюють цілі та знаходять діяльність, яка повертає їм відчуття власної сили», – каже Олег Березюк.

Отож, пудсумовуючи, можна зазначити, що сучасний підхід до реабілітації ветеранів базується на ідеї, що відновлення – це не лише лікування тіла, а одночасна робота з психікою, мозком і соціальною адаптацією, де навчання та творчість стають частиною терапії.