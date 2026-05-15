Нападник з криками забіг у під'їзд і жорстоко побив пенсіонера

Поліцейські затримали 30-річного мешканця Львова, який 12 травня у районі вул. Під Голоско жорстоко побив 75-річного пенсіонера. У результаті нападу постраждалий отримав тяжкі травми та перебуває у комі. Відомо, що нападника суд нещодавно звільнив після примусового лікування у психлікарні.

Як повідомили у п’ятницю, 15 травня, у прокуратурі Львівщини, того дня 75-річний пенсіонер порався на прибудинковій території. Коли він зайшов у під’їзд, до нього з криками несподівано підбіг незнайомець і почав бити.

«Нападник наносив численні удари кулаком в різні частини тіла, у тому числі в голову. Бити продовжував навіть тоді, коли чоловік уже не рухався. Після скоєного, ліг на асфальт і продовжив кричати», – повідомили в прокуратурі.

Працівники місцевого ОСББ, які побачили бійку, викликали правоохоронців, а ті – медиків. У потерпілого лікарі діагностували, зокрема, закриту черепно-мозкову травму та забій головного мозку. Зараз він перебуває в комі.

Нападником виявився місцевий мешканець з району вул. Щурата, якого раніше уже притягували до відповідальності за крадіжку авто, грабіж та нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

«У 2023 році ухвалою суду до нього було застосовано примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації у психіатричній лікарні зі звичайним наглядом. Проте торік, за заявою його лікуючого лікаря, суд ухвалив рішення припинити примусове лікування та скерувати чоловіка на амбулаторне за місцем проживання», – додали в прокуратурі.

Затриманому повідомили про підозру у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.