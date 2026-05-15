Блогерка особисто координувала підбір авто та їх продаж

У Харкові правоохоронці затримали відому автоблогерку, яку підозрюють у контрабанді автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора в п’ятницю, 15 травня.

За даними слідства, упродовж січня 2024 – травня 2026 року блогерка, яка очолює благодійний фонд, регулярно ввозила авто з Європи, оформлюючи їх як гуманітарну допомогу для військових, щоб уникнути сплати митних платежів. Однак замість передачі авто ЗСУ вона продавала їх приватним клієнтам.

«Блогерка особисто координувала весь процес – від підбору транспортних засобів за кордоном до продажу в Україні. Оголошення про продаж розміщувала у своєму телеграм-каналі, а кошти від реалізації привласнювала», – ідеться в повідомленні.

Правоохоронці задокументували контрабанду цілого «автопарку», серед яких позашляховики та мікроавтобуси. Загальна ринкова вартість лише дев’яти встановлених авто перевищує 1,6 млн грн.

На балансі благодійного фонду перебувають 379 автомобілів, походження та призначення яких наразі перевіряються, зазначили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці затримали псевдоволонтерку 12 травня. Їй оголосили підозру за фактом контрабанди підакцизних товарів у значному розмірі (ч. 1 ст. 201-4 КК України).

Під час обшуку на майданчику, де зберігались автомобілі для демонстрації потенційним покупцям, вилучили шість авто. Розв’язується питання про накладення на них арешту.

Офіс генпрокурора традиційно не називає імені підозрюваної, однак харківське медіа «Накипіло» пише, що йдеться про 27-річну Анну Крівуц. Блогерка є засновницею благодійного фонду «Лінія фронту».

За даними адвоката підозрюваної Юрія Кубая, 15 травня суд звільнив Анну Крівуц з-під варти під зобов’язання внести 960 тис. грн застави протягом п’яти днів.