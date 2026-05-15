Україну на пісенному конкурсі представляє LELÉKA з піснею Ridnym

У четвер, 16 травня, у Відні відбувся другий півфінал «Євробачення-2025», на якому визначили останніх десятьох фіналістів. Зазначимо, що в другому півфіналі виступала й представниця України LELÉKA з піснею Ridnym, яка також пройшла до фіналу.

До фіналу «Євробачення-2025» вийшли:

У другому півфіналі на сцену також вийшли представники країн, які вже гарантовано мають місце у гранд-фіналі. Свої конкурсні номери представили дві країни-засновниці «Євробачення» – Франція та Велика Британія, а також цьогорічна країна-господарка – Австрія.

Нагадаємо, до фіналу «Євробачення-2026» вже вийшли: Молдова, Швеція, Хорватія, Греція, Фінляндія, Ізраїль, Бельгія, Литва, Польща та Сербія. Також до півфіналу пройшли дві країни з «Великої п’ятірки»: Італія та Німеччина. Гранд-фінал відбудеться у суботу, 16 травня.