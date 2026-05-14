У другому півфіналі виступатиме LELÉKA з піснею Ridnym

Уже 14 травня відбудеться другий півфінал «Євробачення-2026». Після першого півфіналу букмекери оновили рейтинг фаворитів. Про це йдеться на сайті Eurovisionworld.

Відтак перше місце у букмекерській таблиці надалі посідає Фінляндія, їй прогнозують 37% шансів на перемогу. На другій сходинці перебуває Греція з 14%, а трійку замикає Данія з 11%. П’ятірку замикають Австралія (8%) та Ізраїль (6%).

Україна ж піднялась на одну сходинку у прогнозах. Тепер LELÉKA з піснею Ridnym посідає 10-те місце з шансом у 2%.

Нагадаємо, другий півфінал 70-го пісенного конкурсу «Євробачення-2026» відбудеться у четвер, 14 травня, о 22:00 за київським часом. «Суспільне» транслюватиме конкурс наживо на телебаченні, діджитал-платформах та радіо. Україна виступатиме під номером 12. LELÉKA представить Україну з піснею Ridnym, яка присвячена внутрішній силі та вмінню знаходити світло всередині себе.

Раніше ZAXID.NET писав, що до гранд-фіналу «Євробачення-2026» вийшли: Молдова, Швеція, Хорватія, Греція, Фінляндія, Ізраїль, Бельгія, Литва, Польща та Сербія. Також до півфіналу пройшли дві країни з «Великої п’ятірки»: Італія та Німеччина.