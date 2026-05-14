У четвер, 14 травня, відбудеться другий півфінал 70-го пісенного конкурсу «Євробачення», який цього року проходить у Відні. За право потрапити у грандфінал змагатимуться 15 країн-учасників, серед яких за перемогу боротиметься й Україна.

14 травня о 21:30 розпочнеться трансляція «Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2026», а вже о 22:00 за київським часом «Суспільне» транслюватиме конкурс наживо на телебаченні, діджитал-платформах та радіо.

Де дивитися трансляцію?

Усі трансляції конкурсу будуть доступні з перекладом жестовою мовою для глядачів із порушеннями слуху. Додатково мовник підготує окрему повноекранну трансляцію з перекладачем жестової мови.

Коли виступатиме Україна?

Україна виступить під номером 12. LELÉKA представить Україну з піснею Ridnym, яка присвячена внутрішній силі та вмінню знаходити світло всередині себе.

Хто виступить у другому півфіналі «Євробачення-2026»?

У другому півфіналі на сцену також вийдуть представники країн, які вже гарантовано мають місце у гранд-фіналі. Свої конкурсні номери представлять дві країни-засновниці Євробачення – Франція та Велика Британія, а також цьогорічна країна-господарка – Австрія.

Нагадаємо, до фіналу «Євробачення-2026» вже вийшли: Молдова, Швеція, Хорватія, Греція, Фінляндія, Ізраїль, Бельгія, Литва, Польща та Сербія. Також до півфіналу пройшли дві країни з «Великої п’ятірки»: Італія та Німеччина.