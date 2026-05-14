Другий півфінал «Євробачення-2026»: коли дивитися та хто буде виступати
У четвер, 14 травня, відбудеться другий півфінал 70-го пісенного конкурсу «Євробачення», який цього року проходить у Відні. За право потрапити у грандфінал змагатимуться 15 країн-учасників, серед яких за перемогу боротиметься й Україна.
14 травня о 21:30 розпочнеться трансляція «Передшоу. Пісенний конкурс Євробачення-2026», а вже о 22:00 за київським часом «Суспільне» транслюватиме конкурс наживо на телебаченні, діджитал-платформах та радіо.
Де дивитися трансляцію?
- на сайті «Суспільне Євробачення»;
- на телеканалі «Суспільне Культура»;
- прослухати на «Радіо Промінь»;
- на офіційному ютуб-каналі Eurovision Song Contest мовою оригінала та на ютуб-каналі «Євробачення Україна».
Усі трансляції конкурсу будуть доступні з перекладом жестовою мовою для глядачів із порушеннями слуху. Додатково мовник підготує окрему повноекранну трансляцію з перекладачем жестової мови.
Коли виступатиме Україна?
Україна виступить під номером 12. LELÉKA представить Україну з піснею Ridnym, яка присвячена внутрішній силі та вмінню знаходити світло всередині себе.
Хто виступить у другому півфіналі «Євробачення-2026»?
- Болгарія: DARA – Bangaranga
- Азербайджан: JIVA – Just Go
- Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Люксембург: Eva Marija – Mother Nature
- Чехія: Daniel Zizka – CROSSROADS
- Вірменія: SIMÓN – Paloma Rumba
- Швейцарія: Veronica Fusaro – Alice
- Кіпр: Antigoni – JALLA
- Латвія: Atvara – Ēnā
- Данія: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
- Австралія: Delta Goodrem – Eclipse
- Україна: LELÉKA – Ridnym
- Албанія: Alis – Nân
- Мальта: AIDAN – Bella
- Норвегія: JONAS LOVV – YA YA YA
У другому півфіналі на сцену також вийдуть представники країн, які вже гарантовано мають місце у гранд-фіналі. Свої конкурсні номери представлять дві країни-засновниці Євробачення – Франція та Велика Британія, а також цьогорічна країна-господарка – Австрія.
Нагадаємо, до фіналу «Євробачення-2026» вже вийшли: Молдова, Швеція, Хорватія, Греція, Фінляндія, Ізраїль, Бельгія, Литва, Польща та Сербія. Також до півфіналу пройшли дві країни з «Великої п’ятірки»: Італія та Німеччина.