Центр дитячої медицини у Львові отримав розкладні ліжка для батьків госпіталізованих дітей
Новини Львова від ZAXID.NET за 14 травня
0
У четвер, 14 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Нещасний випадок на будівництві. У Львові під час ремонту фасаду житлового комплексу загинули троє працівників.
- Махінації із землею у центрі Львова. Державна реєстраторка Оксана Карбовник отримала підозру у справі про махінації з комунальною землею під колишнім ринком «Добробут».
- Ремонт у три етапи. З наступного тижня розпочнуть роботи на вулиці Героїв УПА, відновлять майже півтора кілометра дороги.
- Щоб мама була поруч. Дитячі лікарні Львівщини отримали медичні ліжка для батьків маленьких пацієнтів.
- Історія ветерана. Богдан втратив зір, але не втрачає оптимізму та сили духу.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter