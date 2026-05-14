Синоптики зафіксували у Львові -0,5°С

У ніч на четвер, 14 травня, синоптики зафіксували у Львові -0,5°С, що є новим температурним рекордом для цього дня за весь час спостережень львівського гідрометцентру, тобто 80 років.

Як повідомили синоптики, 14 травня 2026 року мінімальна температура повітря у Львові становила -0,5°С. Попереднє мінімальне значення для цієї ночі спостерігалось у 2009 році і становило -0,4°С.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря 14 травня 2026 року є найнижчою для цього дня за останні 80 років.

