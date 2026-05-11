Початок тижня зустрів мешканців Львівщини теплом, але уже незабаром різко похолодає. Синоптики розповіли детальний прогноз погоди у Львові та області до 16 травня.

У вівторок, 12 травня, у Львові та області буде хмарно. Часом дощ, грози; вдень – подекуди град. Вітер південний з переходом на північно-західний, 9–14 м/с, вдень – пориви 17–22 м/с. Температура вночі – 10–15°С тепла, вдень – 14–19°С тепла.

У середу, 13 травня, у Львові та області похолодає до 14°С тепла вдень, вночі – близько 7°С тепла. Опадів не прогнозують.

У четвер, 14 травня, у Львові та області суттєвого потепління очікувати не варто. Денна температура повітря становитиме близько 15°С тепла, без опадів.

У п’ятницю, 15 травня, денна температура повітря прогріється приблизно до 20°С тепла, вночі – температура повітря становитиме близько 6°С тепла.

У суботу, 16 травня, на Львівщині прогнозують дощі, денна температура повітря становитиме близько 20°С тепла.