13 травня у більшості областей України, окрім східних, відчутно похолоднішає

Синоптикиня Наталка Діденко радить насолоджуватись теплом, адже зовсім скоро прийде похолодання. Вона детально розповіла про погоду 12 та 13 травня у різних регіонах України.

За словами Наталки Діденко, у вівторок, 12 травня, буде тепла погода – вдень +20–24°С.

«Вже 13 травня погода вам не сподобається, градуси присядуть до +11–14°С. Щоправда, насолодитися завтрашнім теплом доведеться під дощами», – написала Наталка Діденко.

За прогнозом синоптикині, у вівторок, 12 травня, дощі з грозами найбільш ймовірні у західних областях, на Житомирщині, Київщині, Вінниччині, частково Черкащині, Одещині, а також подекуди на Харківщині та Луганщині.

Температура повітря протягом вівторка становитиме +19–23°С, несподівано прохолодніше буде на Закарпатті – лише +13–17°С. Вітер в Україні переважатиме південний, а на заході – північно-західний, 7–12 метрів за секунду, можливі штормові пориви. У східних областях вітер буде не сильний, помірний.

У Києві 12 травня очікується тепла погода, до +20°С, проте з дощем та, ймовірно, грозою.

У середу, 13 травня, у більшості областей України, окрім східних, відчутно похолоднішає. Синоптикиня Наталка Діденко радить приготувати тепліший одяг.