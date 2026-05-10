Синоптикиня порадила не ховати далеко парасоль

Із 11 травня Україні накриють дощі. Синоптикиня Наталка Діденко розповіла про прогноз погоди для різних регіонів України та порадила не ховати далеко парасоль.

«Найближчий тиждень територія України перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, тобто, переважатиме погода із дощами та подекуди грозами, адже літо близько. Звісно, прояснення із сонечком будуть, бо знову ж таки – це вже більше літні процеси синоптичні, проте парасолі, дощовички чи навіть гумовички можна тримати ближче», – написала Наталка Діденко.

У понеділок, 11 травня, в Україні дощі найбільш ймовірні у східній частині, на Сумщині, Запоріжжі, Полтавщині, Черкащині. На решті території України 11 травня – без істотних опадів, хіба на Закарпатті пройде дощ.

За словами синоптикині, температура повітря неоднорідна, протягом дня найтепліше буде на заході – +20–24°С, вздовж смуги Сумщина – Черкащина – Полтавщина – Дніпропетровщина – лише +17–19°С, загалом – +18–22°С.

У Києві 11 травня опади малоймовірні, трохи потепліє порівняно із суботою, 10 травня, очікується до +18–19°С.

«Протягом тижня температура повітря зазнаватиме коливань, буде помірно тепло або свіжувато, періодичні дощі. Підвищення температури повітря орієнтовно передбачається через тиждень, з 18–19 травня», – прогнозує Діденко.