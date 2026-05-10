У понеділок, 11 травня, у Львові та області денна температура повітря буде до 25°С тепла, а у другій половині дня можлива гроза та град. Синоптики львівського гідрометцентру розповіли детальний прогноз погоди.

Як вказано у прогнозі, 11 травня погоду визначатиме поле пониженого атмосферного тиску та вдень вплив теплого фронту з південного заходу.

Прогноз для Львівської області: у понеділок, 11 травня, буде мінлива хмарність. В другій половині дня очікується невеликий, місцями помірний короткочасний дощ; грози, подекуди град. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер південно-східний, 7–12 м/с, в другій половині дня – місцями шквали 15–20 м/с. Температура вночі – 2–7°С тепла, на поверхні ґрунту та подекуди в повітрі – заморозки 0–2°С; вдень – 20–25°С тепла.

Прогноз для Львова: у понеділок, 11 травня, температура вночі – 3–5°С тепла, на поверхні ґрунту – заморозок 0–2°С; вдень – 22–24°С тепла. У другій половині дня можлива гроза.

Синоптики також детально розповіли про погоду у Львові та області до 13 травня.