Колишнього бійця батальйону «Торнадо» Андрія Демчука засудили до довічного ув’язнення за вбивство подружжя пенсіонерів у Тернополі. Жахливий злочин стався 26 листопада 2024 року в будинку на вул. Дівочій. Подружжя вранці знайшла сестра загиблої жінки. Вбивця ще перебував в хаті, накинувся й поранив тернополянку, а після цього втік.

Тернопільський міськрайонний суд 11 травня оголосив вирок 39-річному тернополянину Андрію Демчуку. Його визнали винним у вбивстві двох людей, замаху на вбивство третьої особи з метою приховування злочину, грабежі та незаконному зберіганні боєприпасів. За це вбивці призначили довічне ув'язнення, повідомили в прокуратурі Тернопільщини у вівторок, 12 травня. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.

Тіла подружжя викладача Західноукраїнського національного університету Ігоря Давидовича та його дружини Дарії з ознаками насильницької смерті виявила у їхньому помешканні сестра загиблої. Жінка прийшла провідати рідних, оскільки їхня донька напередодні не змогла до них додзвонитися. У будинку родичка застала невідомого чоловіка. Зловмисник напав на неї та поранив ножем, намагаючись позбутися свідка. Потерпілій вдалося вирватися та покликати на допомогу, після чого нападник втік. Жінку госпіталізували з ножовим пораненням, а правоохоронці оперативно затримали нападника. Під час обшуків за у нього в наплічнику виявили гранату.

Журналісти з «20 хвилин» встановили, що нападником виявився колишній боєць міліцейського батальйону «Торнадо» Андрій Демчук. Його в складі організованої злочинної групи у 2017 році засудили за викрадення людини, однак реального терміну він не отримав. 7 квітня 2017 року Оболонський райсуд Києва визнав його винним у вчиненні злочину та визначив остаточне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі встановленням іспитового терміну на 2 роки та з позбавленням спеціального звання – молодший сержант міліції.

Під час затримання Андрій Демчук своєї вини у вбивстві подружжя не визнавав і заперечував те, що був у будинку того дня. Він не визнав своєї провини також і в суді.