У Тернополі в ніч з 25 на 26 листопада вбили чоловіка і дружину. З власних джерел ZAXID.NET стало відомо, що йдеться про подружжя лікарів. Цю інформацію підтвердили також в правоохоронних органах. Попередньо, на тілі чоловіка і жінки правоохоронці виявили численні ножові поранення.

Тіла вбитих чоловіка та дружини виявили вранці у власному приватному будинку на вулиці Дівочій, повідомив один з місцевих Telegram-канал. З власних джерел ZAXID.NET відомо, що вбили подружжя лікарів, проте скільки їм було років та де вони працювали – наразі не відомо. Також відомо, що подружжя вбили, завдавши декілька ножових поранень.

Наразі офіційні коментарі в управлінні Національної поліції в Тернопільської області не надають. Також поки що невідомо, чи вже встановлено підозрюваних у цьому злочині.