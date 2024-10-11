25-річний чоловік кухонним ножем підрізав родичів

Житель Тернопільщини напав на матір і молодшого брата й кухонним ножем завдав їм більше десятка ударів. Потерпілі зараз у важкому стані в реанімації. 25-річний чоловіка правоохоронці затримали. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Напад стався вранці в п’ятницю, 11 жовтня. Близько 7:30 до співробітників Чортківського районного управління поліції зателефонувала жителька одного із сіл району. Жінка розповіла про те, що виявила двох своїх родичів в їх будинку в непритомному стані. Люди були в крові і з численними травами. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, експерти. Також працювали медики швидкої допомоги.

«Потерпілими виявилися 43-річна жінка та її 24-річний син. Лікарі діагностували у них множинні травми голови та ножові поранення. Наразі їх стан оцінюють як важкий, вони перебувають в реанімації», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 11 жовтня.

Жінку і чоловіка намгалаися врятувати медики швидкої

Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що до злочину причетний ще один 25-річний син потерпілої жінки. Слідчі поліції затримали його, а під час обшуку в нього вилучили кухонний ніж, яким він наносив удари матері та брату.

Чому скоїв такий злочин, чоловік пояснити правоохоронцям не зміг. В поліції зазначили, що його направлять на проходження медичного освідування, щоб встановити психологічний стан.

Окрім того, відомості за фактом нападу на двох людей поліцейські внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України (Замах на вбивство двох осіб). Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення. Наразі суд має обрати для 25-річного жителя Тернопільщини запобіжний захід.