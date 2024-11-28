Зловмисник був знайомий з вбитими

Поліцейські Тернополя затримали чоловіка, який ймовірно причетний до вбивства подружжя Давидовичів, яке сталося вночі 26 листопада. Тіла загиблих з численними ножовими пораненнями знайшла родичка, яка і викликала поліцію. Оперативники розшукали зловмисника. Йому вже оголосили про підозру в подвійному вбивстві, чоловіку загрожує довічне ув’язнення.

Вбивство 71-річного викладача ЗУНУ Ігоря Давидовича та його 67-річної дружини трапилося вночі 26 листопада в приватному будинку на вул. Дівочій. У поліцію о 8:30 зателефонувала рідна сестра вбитої жінки, яка розповіла, що знайшла родичів мертвими і в крові, повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 28 листопада.

Зі слів родички, вона прийшла до сестри, оскільки їхня донька не могла довго додзвонитися до батьків і попросила тітку перевірити, як у них справи. Коли тернополянка зайшла до будинку, то побачила тіла загиблих, а поруч – невідомого чоловіка.

«Зловмисник напав на неочікувану гостю і поранив її ножем. Жінці вдалося вирватися та покликати на допомогу, а нападник втік з місця події. Потерпілу доправили до лікарні», – йдеться у повідомленні поліції.

Оперативники обстежили місце злочину, опитали сусідів, перевірили маршрутні автобуси та таксі, які проїжджали повз місце події. Поліція встановила особу ймовірного вбивці та 27 листопада затримала його за підтримки спецпризначенців КОРД. Ним виявився 38-річний тернополянин, якого раніше вже судили за тяжкі злочини.

Під час обшуку в чоловіка виявили та вилучили ймовірне знаряддя вбивства – ніж, кілька тисяч гривень і євро, золоті вироби, гранату та мобільні телефони потерпілих. Працівники поліції також встановили, що нападник був знайомий із загиблим. Того дня він вдерся до помешкання, щоб пограбувати їх, і напав на подружжя з ножем, завдавши смертельних поранень.

Зловмиснику слідчі оголосили про підозру за ч. 2 ст. 15; п. 9 ч. 2 ст. 115 КК України (Замах на умисне вбивство з метою приховати кримінальне правопорушення) п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох або більше осіб). За скоєне підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.