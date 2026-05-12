Росіяни атакували один з енергообʼєктів на Донеччині

Російські окупанти завдали удару по енергетичному обʼєкту на Донеччині, внаслідок чого загинули двоє енергетиків. Про це повідомили у пресслужбі міністерства енергетики у вівторок, 12 травня.

За даними Міненерго, через російські обстріли у пʼятьох областях України відсутнє електропостачання у частини споживачів. Відключення фіксують на Донеччині, Миколаївщині, Сумщині, Чернігівщині та Харківщині.

«Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово», – повідомили у пресслужбі міністерства.

Нагадаємо, у ніч на 12 травня росіяни після завершення так званого триденного перемир’я знову атакували українські міста ударними безпілотниками. Під атаки потрапили Київ та Київщина, Дніпропетровська область та Донеччина.

Після нічної атаки президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія «сама обрала закінчити часткову тишу» та завдала понад 200 ударів безпілотниками. Внаслідок атак пошкоджена цивільна інфраструктура – зокрема, житлові будинки та дитячий садочок.