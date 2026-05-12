Львівський окружний адміністративний суд зобов’язав військову частину виплатити солдату 1 млн грн за службу до 25 років. Раніше йому вдмовили у виплаті через відсутність грошей у кошторисі.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2026 року, позивача у квітні 2022 року зарахували на військову службу. До липня 2023 року він 256 днів виконував завдання у зоні бойових дій, тобто більше шести місяців станом на дату набрання чинності постановою КМУ №153, що передбачає виплати для військових до 25 років.

Солдату відмовили у нарахуванні одноразової виплати (1 млн грн). Доповідною запискою відповідач повідомив, що у задоволенні рапорту позивача було відмовлено, бо військова частина зарахована на фінансове забезпечення до іншої військової частини, а у кошторисі відсутні гроші для виплати одноразової грошової винагороди. У судовому рішенні приховано інформацію про військову частину, з якою судиться солдат.

Цю справу розглянула суддя Наталія Кухар, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін.

«Судом встановлено, що позивач брав безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком 250 днів, що сторонами не заперечується. Відмова відповідача, у зв’язку із тим, що військова частина зарахована на фінансове забезпечення до іншої військової частини та у кошторисі відсутні кошти для виплати одноразової грошової винагороди є протиправною та порушує право позивача та отримання винагороди передбаченою Постановою №153», – вказано у рішенні суду.

Суддя повністю задовольнила позов солдата, визнала протиправною бездіяльність військової частини щодо невиплати одноразової винагороди. Суд зобов’язав відповідача нарахувати військовому вказану винагороду у розмірі 1 млн грн. Рішення ще можна оскаржити.