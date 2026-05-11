Андрій Сибіга розповів, що Росія пропонувала внести українських дітей до списків на обмін полоненими

Росія намагається спекулювати на темі українських дітей і пропонувала включити їх до списків обміну полоненими, однак Україна відмовилась. Про це у понеділок, 11 травня, повідомив міністр МЗС Андрій Сибіга, передає «Укрінформ».

«Повернення українських дітей має бути фундаментальним елементом мирного процесу. Було багато спекуляцій. Сьогодні я хочу заявити це офіційно: доля українських дітей ніколи не стане частиною жодного компромісу. Росія вже пропонувала включити дітей до обмінних списків. Але це неприйнятно. Свобода дітей – безумовна», – цитує «Укрінформ» Андрія Сибігу.

За словами міністра, наразі Україна змогла повернути близько 2 тис. дітей. Це сталося завдяки роботі українських спецслужб та державних установ. Крім того, допомогу надали Катар, США, Святий Престол та деякі інші країни.

Депортацію українських дітей міністр МЗС порівняв із діями військових нацистської Німеччини. Також Андрій Сибіга наголосив, що росіяни бояться суспільного розголосу навколо викрадення дітей з України та намагаються применшити масштаб вчинених ними злочинів.

«Вони вимагають зняти її (тему щодо викрадених з України дітей) з порядку денного. Вони розуміють, що здійснюють злочин, і бояться правосуддя», – наголосив Андрій Сибіга.

Зауважимо, що цивільні люди, у тому числі діти, не можуть вноситися до списків обміну полоненими, оскільки вони не є військовими, а обмін за форматом «цивільних на цивільних» заборонений міжнародним гуманітарним правом. Такі категорії людей повертають на батьківщину в межах окремих гуманітарних домовленостей та/або через посередників.

У лютому 2024 року омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що Росія утримує у полоні близько 28 тис. цивільних людей з України.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна та російської так званої дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії, що є воєнним злочином.