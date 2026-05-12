Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок місцевому мешканцю за напад на військового ТЦК із сокирою-киркою при спробі перевірки документів. Нападнику призначили три роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном. У вироку вказано, що він проходить військову службу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2026 року, випадок стався 9 грудня 2025 року у Стрию. Військові ТЦК підійшли до Валентина М. для перевірки документів, у них виник словесний конфлікт і чоловік вдарив молодшого сержанта у груди сокирою-киркою, завдавши легких тілесних ушкоджень. Після цього нападник втік. 52-річного чоловіка затримали.

У суді обвинувачений розповів, що того дня їхав з роботи велосипедом, коли його «підрізав» автомобіль ТЦК. Він кинув велосипед та почав втікати, а з автомобіля вийшов чоловік, який за ним побіг. Валентин М. заявив, що дістав з рюкзака невелику сокиру та почав «відмахуватись» та вдарив працівника ТЦК у область грудей, після чого втік. У суді підозрюваний заявив, що шкодує про вчинене та готовий відшкодувати 20 тис. грн моральної шкоди.

Військовий ТЦК подав цивільний позов на 400 тис. грн. Він розповів, що після удару відчув біль та побачив кров, його відвезли у лікарню. Цей випадок не зафіксували на бодікамеру, бо «все розвивалось дуже швидко і її не встигли включити».

Цю справу розглянув суддя Назар Янів, який розглянув усі матеріали та аргументи сторін. У вироку вказано, що нападник зараз проходить військову службу. Суддя визнав його винним у вчиненні правопорушення за ч.2 ст.350 ККУ. Йому призначили три роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном, а також зобов’язали виплатити постраждалому 50 тис. грн моральної компенсації. Вирок ще можна оскаржити.