Панорама давньоруського городища Ташань

У селі Ташань на Київщині археологи обстежили давньоруське городище, яке зазнало пошкоджень внаслідок війни. Під час робіт науковці зафіксували руйнування житлових споруд часів Русі, обстежили фундаменти палацового комплексу XVIII століття та виявили раніше невідомий християнський некрополь. Про це повідомили учасники Архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України.

Городище Ташань біля Переяслава є багатошаровою пам’яткою, тут збереглися сліди різних епох – давньоруський період ХІ–ХІІІ століть, козацька доба та XVIII–XIX століття. Археологи досліджували пошкоджені ділянки пам’ятки, де виявили руйнування давніх жител, господарських об’єктів і фундаментів палацового комплексу кінця XVIII століття.

Житло давньоруського часу, пошкоджене окопом

Однією з найцікавіших нових знахідок на території городища став невідомий раніше християнський некрополь, який, за попередніми оцінками, може датуватися XVIII–XIX століттями.

Фахівці провели високоточну геодезичну зйомку пошкоджених ділянок за допомогою RTK-станції. Це дозволило створити точну просторову карту руйнувань і зафіксувати археологічні об’єкти для подальших досліджень та моніторингу. Окремо археологи створили 3D-модель зруйнованих фундаментів палацу XVIII століття. Такі цифрові копії допомагають документувати стан пам’яток і можуть стати основою для подальшої реконструкції чи досліджень.

Фундаменти палацу XVIII ст.

Громада Ташані планує законсервувати пошкоджені ділянки, облаштувати тут оглядовий майданчик та розвивати туристичний потенціал. Консервацію проводитимуть під наглядом археологів із використанням спеціального геотекстилю.

Посуд давньоруського часу

Дослідження у травні 2026 року провела Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України спільно з лабораторією моніторингу культурної спадщини Ukrainian Heritage Monitoring Lab. До робіт також долучилися фахівці Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», науковці та волонтери з кількох українських університетів.

Пошкоджені ділянки городища

Ташанське городище – один із маловідомих, але важливих історичних об’єктів Київщини. Його датують другою половиною XI ст, хоча перша згадка – 1149 рік в Іпатіївському літописі. Однак раніші розкопки виявили там стоянку, якій понад 10 тис. років. Ташанське городище 1239 року спустошили монголо-татари.

Кістяний гребінь XI–XIII ст.

Як розповідають на сторінці громади, ташанські козаки входили до складу Яготинської сотні і Переяславського полку. Вони брали участь у великій битві 1630 року біля Переяслава під проводом Тараса Трясила. Село Ташань було вільне військове, а потім ним володіли колишні переяславські полковники. У 1770 році Катерина ІІ подарувала село Пьотру Румʼянцеву-Задунайському, для нього тут збудували маєток. Його знищили у XX ст., залишився лише великий парк, що нині є памʼяткою.

