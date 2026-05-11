У Миколаєві після пластичної операції померла 34-річна жінка

У приватній клініці Миколаєва після пластичної операції померла 34-річна жінка. Правоохоронці розпочали розслідування. Про це у понеділок, 11 травня, повідомили в Нацполіції Миколаївської області.

У неділю, 10 травня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в приватній лікарні померла 34-річна пацієнтка. З’ясувалося, що днем раніше, 9 травня, жінці зробили планову пластичну операцію, після якої вона мала ще кілька днів перебувати у медзакладі на реабілітації. Однак наступного дня пацієнтка кілька разів втрачала свідомість.

«Лікарі надавали їй невідкладну допомогу, а також викликали бригаду “швидкої”. Однак медикам не вдалося врятувати життя жінці. Остаточна причина її смерті буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов’язків медичним працівником (ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до двох років.

