18 із 32 хмельницьких прокурорів поновили собі інвалідність через суд

Минулоріч після викриття масштабної корупційної схеми в Хмельницькій МСЕК Офіс генпрокурора ініціював перевірки прокурорів та інших держслужбовців, які отримали інвалідність. У результаті десяткам хмельницьких прокурорів скасували або змінили групу інвалідності. Однак частина з них уже успішно оскаржила ці рішення в суді, повідомляє NGL.media.

Скандал спалахнув після затримання у жовтні 2024 року тодішньої керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Під час обшуків правоохоронці вилучили у неї майже 6 млн доларів готівки, а також знайшли нерухомість та активи родини посадовиці в Україні та за кордоном, елітні автомобілі, коштовності тощо.

Після цього журналіст Юрій Бутусов оприлюднив поіменний список із 50 прокурорів Хмельниччини, які отримали ІІ групу інвалідності за час роботи МСЕК під керівництвом Крупи. Згодом Офіс генпрокурора підтвердив, що майже 30% прокурорів області мають інвалідність, що суттєво перевищувало середні показники по країні.

Після рішення РНБО в Україні розпочали масові перевірки обґрунтованості встановлення інвалідності держслужбовцям. За даними МОЗ, на Хмельниччині інвалідність скасували 33 прокурорам, ще 23 змінили групу.

Перевірки проводив Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності у Дніпрі. Саме його рішення прокурори почали масово оскаржувати в Хмельницькому окружному адміністративному суді.

Проте не всі погодилися на перевірку. Наприклад, прокурор Хмельницької обласної прокуратури Олександр Терлецький, який мав безтермінову інвалідність ІІ групи, не поїхав до Дніпра. Як наслідок, йому автоматично скасували інвалідність та звільнили з посади. Зараз він намагається повернутись на роботу через суд і поновити ІІ групу інвалідності.

Як з’ясували журналісти NGL.media, щонайменше 32 прокурори вже подали позови. Наразі 18 із них отримали позитивні рішення суду та поновили собі інвалідність. Водночас лише у п’яти випадках суд підтвердив законність висновків НДІ.

Судді переважно ставали на бік прокурорів через процедурні порушення під час перевірок. Зокрема, у рішеннях суду зазначається, що листи ДБР чи НАБУ не є належною процесуальною підставою для проведення повторної оцінки інвалідності.

Крім того, деякі прокурори заявляли, що рішення щодо них ухвалювали заочно або без належного повідомлення про перевірку. Частина позивачів також посилалася на суперечності у висновках самого НДІ.

Водночас останнім часом суд почав частіше ставати на бік інституту. Навесні 2026 року Хмельницький окружний адмінсуд ухвалив уже кілька рішень на користь НДІ, який активніше долучився до судових процесів та почав оскаржувати програні справи в апеляції.

За даними NGL.media, статус інвалідності дає прокурорам право не лише на пільги, а й на додаткову пенсію, яка може сягати майже 26 тис. грн на місяць. Крім цього, інвалідність ускладнює звільнення з роботи та може впливати на питання мобілізації.