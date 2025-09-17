Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів притягнула до відповідальності прокурора Хмельницької окружної прокуратури Олександра Терлецького. Посадовець не зміг підтвердити наявну в нього групу інвалідності, тож його звільнили. Відповідне рішення комісія ухвалила під час засідання 10 вересня.

Як йдеться у тексті рішення, в березні 2019 року прокурор Олександр Терлецький оформив ІІ групу інвалідності й протягом кількох років отримував відповідну пенсію. Після того як у жовтні 2024 року правоохоронці викрили екскерівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу на фіктивному встановленні груп інвалідності 50-м прокурорам та їхнім близьким родичам, Офіс генпрокурора ініціював масові перевірки.

Олександр Терлецький потрапив у списки посадовців, які мали пройти обстеження в умовах стаціонару для підтвердження групи інвалідності. Проте він двічі (у грудні 2024 року та в січні 2025 року) проігнорував виклики до медичної установи.

У письмових поясненнях прокурор зазначив: перевірка обґрунтованості рішень, прийнятих експертними командами або МСЕК, проводиться на підставі постанови слідчого, прокурора або ухвали суду. Однак таких документів йому ніхто не надавав. Самі ж листи про прибуття до медичного закладу для обстеження, на думку Олександра Терлецького, містили рекомендаційний характер. Водночас його адвокат наполягав на закритті дисциплінарної скарги, оскільки «вона стосується виключно приватного життя і здоров’я його клієнта».

Разом з тим, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів отримала інформацію від Хмельницького об’єднаного міського ТЦК та СП. Як з’ясувалося, Олександр Терлецький перебуває на військовому обліку і визнаний військово-лікарською комісією придатним до служби. Що стосується інформації про ІІ групу інвалідності у прокурора, то обласний ТЦК та СП не володіє такими даними.

«Неповідомлення ТЦК та СП щодо наявної групи інвалідності та одночасне перебування в статусі військовозобов’язаного чи броньованого – є порушенням порядку обліку, що для прокурора є етично недопустимим поняттям і має вигляд зловживання або службової недбалості. Такі дії Терлецького О.Ц. можуть стати підставою для втрати довіри не лише до статусу прокурора в контексті доброчесності, а й до статусу військовослужбовця як такого», – йдеться у висновку дисциплінарної комісії.

Прокурорська комісія додала, що поведінка Терлецького «дискредитує органи прокуратури, спричиняє підриву суспільної довіри до державної інституції, формує враження про толерування корупційних ризиків всередині системи, особливо у період дії особливого правового режиму – воєнного стану».

Олександра Терлецького звільнили з посади. Рішення можна оскаржити до суду або до Вищої ради правосуддя протягом місяця.

Нагадаємо, керівниця медико-соціальної експертної комісії Хмельниччини Тетяна Крупа, вдома у якої знайшли 6 млн доларів готівкою, допомогла оформити інвалідність 50-м прокурорам та їхнім близьким родичам. Після оприлюднення цієї інформації українським журналістом Юрієм Бутусовим Офіс Генерального прокурора повідомив про початок службового розслідування. Наразі Тетяна Крупа після 11 місяців у СІЗО вийшла на волю, а її син звільнився з посади керівника обласного Пенсійного фонду.