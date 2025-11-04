Колишній керівник Волочиської окружної прокуратури Сергій Стецюк виграв два суди проти державних органів, які намагалися скасувати його інвалідність і стягнути понад 1,2 млн грн пенсійних виплат. Хмельницький окружний адміністративний суд в обох випадках став на бік посадовця та задовольнив його позови.

Сергій Стецюк оформив ІІ групу інвалідності у жовтні 2016 року, а під час повторного огляду у 2019-му отримав групу довічно – підставою стали захворювання травної системи. Однак після того, як у жовтні 2024 року правоохоронці викрили екскерівницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу на фіктивному встановленні груп інвалідності 50 прокурорам та їхнім родичам, Офіс генпрокурора ініціював масові перевірки.

Серед тих, кого зобов’язали пройти повторний медогляд, був і Сергій Стецюк. У лютому 2025 року він не з’явився на засідання комісії, тому експертна команда без участі посадовця скасувала йому ІІ групу інвалідності.

У жовтні 2025-го експрокурор подав позов до Хмельницького окружного адміністративного суду проти Інституту медико-соціальних проблем інвалідності. Він заявив, що не був повідомлений про засідання, тому не зміг на нього з’явитися.

Хоча суд не оцінював медичні підстави встановлення інвалідності, він визнав, що сама процедура її скасування була незаконною. Тому рішення про позбавлення Стецюка статусу інвалідності визнали протиправним.

У рішенні суду йдеться, що після того, як Інститут медико-соціальних проблем інвалідності скасував довічну інвалідність Сергію Стецюку, Пенсійний фонд у Хмельницькій області визнав його виплати «надмірними». Йдеться про 1,2 млн грн, які, за даними фонду, посадовець отримав безпідставно з 2019 по 2025 рік. Через це відомство почало щомісяця отримувати 20% із пенсії колишнього прокурора, яку той має за вислугу років.

Однак суд зазначив, що за законом стягувати такі виплати можна лише тоді, коли пенсіонер сам допустив зловживання – наприклад, подав неправдиві документи. Пенсійний фонд не довів, що Стецюк порушував законодавство, тому суд визнав рішення про стягнення грошей незаконним і скасував його.

Додамо, що Сергія Стецюка призначили керівником Волочиської окружної прокуратури у березні 2021 року. До того він працював помічником та заступником прокурора Городоцького району, прокурором Красилівського району, Шепетівським міжрайонним прокурором, керівником Городоцької місцевої прокуратури.