Лише сім із 18 модернізованих Ту-160М використовують для бойових місій

Росія продовжує демонструвати стратегічні бомбардувальники Ту-160 як один із головних елементів своєї ядерної сили. Однак реальна боєздатність цього флоту виявилася значно нижчою, ніж заявляє Кремль. Про це у понеділок, 11 травня, повідомило видання Defence Blog.

За даними аналітичного ресурсу AviVector, із 18 модернізованих літаків Ту-160М лише сім регулярно використовуються для бойових вильотів проти України. Саме ці бомбардувальники беруть участь у ракетних ударах, злітаючи переважно з авіабаз «Українка» на Далекому Сході та «Енгельс-2» у Саратовській області.

Як зазначають, база «Енгельс-2» залишається ключовим пунктом підготовки стратегічної авіації РФ до атак по Україні. Водночас від 2022 року цей об’єкт неодноразово ставав ціллю ударів українських безпілотників.

Ще від семи до дев’яти літаків нині перебувають на Казанському авіаційному заводі. Частина з них проходить модернізацію, інші – перебувають на етапі нового виробництва. Нещодавно підтвердили завершення оновлення одного з Ту-160 із бортовим номером 8-04 «Дейнекін» до версії Ту-160М. За інформацією журналістів, модернізація цього літака тривала близько п’яти років.

Наразі підтверджено існування шести модернізованих Ту-160М та трьох нових Ту-160М2. Попри заяви Москви про відновлення серійного виробництва ще у середині 2010-х років, темпи випуску залишаються невідомими.

Супутникові знімки Борисоглібського аеродрому

Нагадаємо, у травні 2025 року повідомляли, що в Оренбурзькій області росіяни проводять масштабну модернізацію шахт, які здатні запускати ядерні ракети.