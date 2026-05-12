У Хмельницькому ветеран влаштував погром у приміщенні терцентру комплектування після затримання його сина. На оприлюдненому відео чоловік із битою в руках кричить, що працівники ТЦК побили його дитину. Водночас у відомстві заперечили цю інформацію та заявили, що військовозобов’язаний зрештою втік.

Відео інциденту у понеділок, 11 травня, опублікував народний депутат Георгій Мазурашу. У дописі він зазначив, що працівники ТЦК «бусифікували і побили сина з інвалідністю» ветерана. На кадрах видно чоловіка у військовій формі з битою, який емоційно сперечається з працівниками ТЦК та заявляє, що його сина били по голові.

Увага, відео містить ненормативну лексику!

Пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП повідомила, що інцидент стався 8 травня близько 13:15. За їхньою інформацією, до територіального центру доставили військовозобов’язаного 1980 року народження, який підлягає мобілізації.

«Згодом прибув його батько у камуфльованому одязі, який пошкодив вхідні двері приміщення та турнікет пропускної системи, висловлюючи вимоги щодо звільнення свого сина», – заявили у ТЦК.

На місце викликали правоохоронців та слідчо-оперативну групу. У ТЦК зазначили, що постраждалих унаслідок інциденту немає, а матеріальні збитки вже зафіксували. Також у відомстві заявили, що інформація про побиття військовозобов’язаного не підтвердилася.

«Військовозобов’язаний під час слідування до навчального центру самовільно залишив місце перебування та наразі розшукується у встановленому законом порядку», – додали у ТЦК.

Наразі правоохоронці мають надати правову оцінку діям учасників конфлікту.