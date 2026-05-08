Митрополит відмовився предʼявити документи на блокпості в Луцькому районі

На мобільному блокпості у селі Дерно Луцького району стався конфлікт між групою оповіщення та священнослужителями УПЦ МП. В єпархії заявили про побиття та застосування сили з боку військовослужбовців, однак у ТЦК цю інформацію заперечують.

Як повідомила ввечері у четвер, 7 травня, Володимир-Волинська єпархія УПЦ, працівники ТЦК зупинили автомобіль, у якому перебували митрополит Володимир Мельник, протоієрей Олександр Кобенко та диякон Дмитро Манецький.

За версією єпархії, представники ТЦК без перевірки документів почали силоміць витягувати митрополита з автомобіля.

«Коли отець Олександр намагався захистити митрополита, представники ТЦК застосували до нього перцевий балончик, поставили на коліна та почали бити в грудну клітку», – заявили в УПЦ.

У єпархії також стверджують, що після цього священнослужителів посадили до службового автомобіля, де у владики стався серцевий напад, а в отця Олександра почалася гостра алергічна реакція на газ. Відтак їх нібито висадили за десять метрів від блокпосту, після чого працівники ТЦК разом із поліцейськими поїхали у невідомому напрямку.

Речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук у коментарі ZAXID.NET повідомила, що водій автомобіля одразу надав документи про відстрочку і не вступав у конфлікт. Натомість митрополит і диякон, за її словами, відмовилися показати військово-облікові документи.

«У зв’язку з цим було ухвалено рішення про супровід громадян до ТЦК для встановлення осіб та з’ясування обставин. Під час супроводу протоієрей чинив словесний та фізичний опір, у зв’язку з чим до нього застосували сльозогінний газ», – зазначила Уляна Кравчук.

За словами речниці ТЦК, згодом священнослужителі все ж надали документи у службовому транспорті. Після перевірки з’ясувалося, що один із них виключений з військового обліку, а інший має право на відстрочку. Після цього їх відпустили.

У Волинському обласному ТЦК наголосили, що інформація про побиття або завдання тілесних ушкоджень військовослужбовцями чи поліцейськими не підтвердилася.