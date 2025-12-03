Сергій Савієвський є настоятелем двох парафій УПЦ МП у селах Сильне та Гупали

Настоятеля двох парафій УПЦ МП у Волинській області Сергія Савієвського мобілізували до лав Збройних сил України. Священник не мав відстрочки й успішно пройшов військово-лікарську комісію. Наразі він перебуває у навчальному центрі на Рівненщині. Про це ZAXID.NET повідомила речниця Волинського обласного ТЦК Уляна Кравчук у середу, 3 грудня.

Про затримання священника напередодні, 2 грудня, повідомили у фейсбук-групі Володимир-Волинської єпархії УПЦ. Там зазначили, що настоятеля двох парафій у селах Сильне та Гупали Сергія Савієвського затримали в храмі. Після цього протоієрей пройшов військово-лікарську комісію і вже перебуває на Рівненському полігоні.

Речниця Волинського обласного ТЦК Уляна Кравчук підтвердила ZAXID.NET цю інформацію. Вона пояснила, що 1 грудня під час перевірки військово-облікових даних з’ясувалося, що у священника не було відстрочки чи бронювання. У зв’язку з цим його запросили до ТЦК.

«За результатами військово-лікарської комісії він визнаний придатним до проходження військової служби та того ж дня зарахований до складу 233-го навчального центру», – повідомила Уляна Кравчук.

Нагадаємо, нещодавно на Рівненщині мобілізували 28-річного настоятеля Михайлівського храму УПЦ МП у селі Буща Андрія Панасюка. Священник перебував у розшуку через неявку за повісткою. Після затримання він також пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Зараз Андрій Панасюк проходить підготовку у навчальному центрі, де в нього вилучили мобільний телефон.