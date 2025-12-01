28-річний Андрій Панасюк є настоятелем Михайлівського храму УПЦ МП

Настоятеля Михайлівського храму УПЦ МП у селі Буща Андрія Панасюка мобілізували до лав Збройних сил України. Священник перебував у розшуку через неявку за повісткою. Після затримання він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Зараз Андрій Панасюк перебуває у навчальному центрі, де у нього вилучили мобільний телефон. Про це йдеться у відповіді Рівненського обласного ТЦК та СП на інформаційний запит ZAXID.NET.

Про затримання священника повідомили 19 листопада у фейсбук-групі «Віруючі (УПЦ)». Там зазначили, що поліцейські зупинили Андрія Панасюка на автобусній зупинці в селі Здовбиця й після цього «зв’язок з ним зник». У спільноті заявили про нібито «полювання» на священнослужителів УПЦ та закликали до розголосу.

Начальник четвертого відділу Рівненського районного ТЦК та СП Роман Галібін у відповіді ZAXID.NET пояснив, що 28-річний протоієрей Андрій Панасюк із квітня цього року вважався порушником військового обліку, оскільки не з’явився до ТЦК за повісткою. Через це система «Оберіг» автоматично сформувала повідомлення про порушення та передала його до Нацполіції.

Після затримання священник пройшов військово-лікарську комісію, яка 19 листопада визнала його придатним до служби. Наказом начальника районного ТЦК його мобілізували та направили до військової частини А4152, що розташована в селі Мала Любаша Рівненської області.

У ТЦК також зазначили, що перебування Панасюка без телефону пов’язане з правилами навчального центру ЗСУ: мобільні пристрої вилучають для запобігання витоку інформації, яка може бути використана для коригування ворожих ударів.

Додамо, що 6 червня Державна служба з етнополітики та свободи совісті затвердила перелік релігійних організацій, священнослужителі яких можуть оформити бронювання від мобілізації. Загалом в кожній області обрали по кілька десятків релігійних об’єднань, які матимуть можливість забронювати священників. Тоді як жодна церква УПЦ МП не потрапила до цього списку. Водночас у ЗСУ зазначили, що священнослужителі дуже необхідні у війську як капелани і закликали священників різних конфесій приєднуватися до лав Збройних сил.