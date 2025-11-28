47-річного мешканця Рівненщини, якого під час вакцинації від сказу затримали та доставили до територіального центру комплектування, уже відпустили додому. Тепер відповідальність за вчасне отримання останньої дози щеплення – виключно на чоловікові. Про це йдеться у відповіді Рівненського обласного ТЦК та СП на інформаційний запит ZAXID.NET.

У ТЦК зазначають, що 19 листопада поліцейський доставив Андрія С. до п’ятого відділу Рівненського районного ТЦК та СП. Під час перевірки в системі «Оберіг» з’ясувалося, що чоловік не пройшов у визначений термін військово-лікарську комісію. За словами представників ТЦК, на той час у них не було інформації про його амбулаторне лікування.

Згідно з офіційними даними, поданими Корецьким відділенням обласного центру контролю та профілактики хвороб, вакцинацію чоловікові призначили на 18 листопада (14-й день) та 20 листопада (28-й день).

Проте 20 листопада на гарячу лінію ТЦК надійшло звернення про можливе порушення графіку щеплень. Після цього представники терцентру зв’язалися із завідувачкою лікарні Світланою Бондарчук-Данилюк, яка повідомила, що останню дозу антирабічного лікування чоловік має отримати 2 грудня.

«Станом на 27 листопада військовозобовʼязаний не перебуває у пʼятому відділі Рівненського районного ТЦК та СП, тому відповідальність за продовження антирабічного лікування та дотримання графіку вакцинації лежить виключно на ньому», – йдеться у повідомленні.

За інформацією «Суспільного», чоловіку вручили повістку на 3 грудня.

Нагадаємо, на Рівненщині виник скандал після затримання чоловіка, який проходив антирабічне лікування після контакту з твариною, хворою на сказ. Родичі та лікарка заявляли, що військовозобов’язаного утримували в ТЦК, через що графік щеплень опинився під загрозою. Останню дозу він має отримати 2 грудня, однак у центрі комплектування раніше не уточнювали, чи не скерують його до того часу на полігон.