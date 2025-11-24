У лікарні на Рівненщині мобілізували чоловіка, який проходить вакцинацію від сказу
Рідні та медики просять забезпечити військовозобовʼязаному останнє щеплення, аби завершити курс лікування
На Рівненщині виник скандал через затримання військовозобов’язаного, який проходить антирабічне лікування після контакту з хворою на сказ твариною. Чоловік нині перебуває у приміщенні територіального центру комплектування, а його родичі та лікарка стверджують, що графік вакцинації порушили. Останнє щеплення він має отримати 2 грудня, однак у ТЦК не повідомляють, чи не скерують чоловіка до того часу на полігон. Про це повідомило 24 листопада «Суспільне».
За словами сестри військовозобов’язаного Оксани, брат отримував антирабічне лікування з 4 листопада. 19 листопада його затримали працівники ТЦК просто на території лікарні, куди він прийшов по четверту дозу вакцини. З її слів, після звернень родини та медиків до поліції цю дозу йому ввели лише ввечері 20 листопада.
«Він їхав на вакцину, бо контактував із хворою на сказ твариною. Зараз його тримають у пʼятому відділенні ТЦК і не відпускають. Коли лікарка почала наполягати на вакцинації, четверо військових привезли його до поліклініки, зробили щеплення і знову забрали назад», – розповіла Оксана.
Жінка зазначає, що останню, п’яту дозу вакцини брат має отримати 2 грудня, однак родина не знає, чи не скерують його до цього часу на полігон. За її словами, у відповіді від ТЦК на запит Центру контролю і профілактики хвороб нібито вказали, що «останню вакцину вже ввели».
Скрин з відповіді від п'ятого відділу Рівненського районного ТЦК та СП
Завідувачка Корецького відділення Центру контролю та профілактики хвороб Світлана Бондарчук-Данилюк повідомила, що перші три дози вакцини чоловік отримав у стаціонарі, а дози на 14-й та 28-й день мали вводити амбулаторно.
За її словами, 18 листопада пацієнт не з’явився на планове щеплення, а наступного дня сказав лікарю, що його затримало ТЦК. У результаті вакцину ввели лише 20 листопада – після звернень родичів і медиків.
Лікарка наголошує: 2 грудня пацієнт має отримати останню дозу. Якщо інтервал буде порушений, курс доведеться розпочинати заново. Медики звернулися до поліції та керівництва ТЦК з проханням гарантувати можливість завершити лікування.
«Я написала листа, дзвонила до начальника поліції, з проханням надати супровід і повпливати на ТЦК. У нас колись такий був порядок по протоколу – якщо людина сама чи з якихось причин не з'являється на антирабічне лікування, ми доставляли його в лікарню з поліцією. Начальник поліції сказав, що в нас фронт і це не на часі, якщо йому треба щеплення – нехай медсестра піде його вколе», – зауважила лікарка.
Вона також додала, що чоловіка не відпускають із ТЦК і не повідомляють, чи забезпечили йому умови проживання та чи гарантують своєчасне щеплення. Тож невідомо, де він перебуватиме 2 грудня і чи не відправлять його на полігон, де медики вже не матимуть можливості контролювати ситуацію.
Журналісти надіслали інформаційний запит до Рівненського обласного ТЦК та СП і чекають на відповідь.