На Рівненщині виник скандал через затримання військовозобов’язаного, який проходить антирабічне лікування після контакту з хворою на сказ твариною. Чоловік нині перебуває у приміщенні територіального центру комплектування, а його родичі та лікарка стверджують, що графік вакцинації порушили. Останнє щеплення він має отримати 2 грудня, однак у ТЦК не повідомляють, чи не скерують чоловіка до того часу на полігон. Про це повідомило 24 листопада «Суспільне».

За словами сестри військовозобов’язаного Оксани, брат отримував антирабічне лікування з 4 листопада. 19 листопада його затримали працівники ТЦК просто на території лікарні, куди він прийшов по четверту дозу вакцини. З її слів, після звернень родини та медиків до поліції цю дозу йому ввели лише ввечері 20 листопада.

«Він їхав на вакцину, бо контактував із хворою на сказ твариною. Зараз його тримають у пʼятому відділенні ТЦК і не відпускають. Коли лікарка почала наполягати на вакцинації, четверо військових привезли його до поліклініки, зробили щеплення і знову забрали назад», – розповіла Оксана.

Жінка зазначає, що останню, п’яту дозу вакцини брат має отримати 2 грудня, однак родина не знає, чи не скерують його до цього часу на полігон. За її словами, у відповіді від ТЦК на запит Центру контролю і профілактики хвороб нібито вказали, що «останню вакцину вже ввели».

Скрин з відповіді від п'ятого відділу Рівненського районного ТЦК та СП

Завідувачка Корецького відділення Центру контролю та профілактики хвороб Світлана Бондарчук-Данилюк повідомила, що перші три дози вакцини чоловік отримав у стаціонарі, а дози на 14-й та 28-й день мали вводити амбулаторно.

За її словами, 18 листопада пацієнт не з’явився на планове щеплення, а наступного дня сказав лікарю, що його затримало ТЦК. У результаті вакцину ввели лише 20 листопада – після звернень родичів і медиків.

Лікарка наголошує: 2 грудня пацієнт має отримати останню дозу. Якщо інтервал буде порушений, курс доведеться розпочинати заново. Медики звернулися до поліції та керівництва ТЦК з проханням гарантувати можливість завершити лікування.

«Я написала листа, дзвонила до начальника поліції, з проханням надати супровід і повпливати на ТЦК. У нас колись такий був порядок по протоколу – якщо людина сама чи з якихось причин не з'являється на антирабічне лікування, ми доставляли його в лікарню з поліцією. Начальник поліції сказав, що в нас фронт і це не на часі, якщо йому треба щеплення – нехай медсестра піде його вколе», – зауважила лікарка.

Вона також додала, що чоловіка не відпускають із ТЦК і не повідомляють, чи забезпечили йому умови проживання та чи гарантують своєчасне щеплення. Тож невідомо, де він перебуватиме 2 грудня і чи не відправлять його на полігон, де медики вже не матимуть можливості контролювати ситуацію.

Журналісти надіслали інформаційний запит до Рівненського обласного ТЦК та СП і чекають на відповідь.