У Рівному на вулиці Генерала Безручка відбулося силове затримання чоловіка. На відео, опублікованому в соцмережах, видно, як поліцейський та двоє чоловіків у військовій формі силоміць утримують перехожого та, попри його опір, ведуть до службового автомобіля. Відомо, що рівнянина доставили на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Відео події опублікували 17 листопада у телеграм-каналі «Рівне 1283». На ньому видно, як біля проїзної частини поліцейський разом із двома людьми у військовій формі, ймовірно, працівниками ТЦК, борються з перехожим.

Правоохоронець утримує чоловіка ззаду, зокрема, притискаючи рукою за шию та тулуб, аби той не вирвався. Водночас військові допомагають доставити чоловіка у напрямку припаркованих автомобілів, де він зникає з поля зору камери.

Як повідомили ZAXID.NET у пресслужбі поліції Рівненщини, надалі рівнянина посадили у службове авто та доправили на проходження ВЛК. За даними слідства, 31-річний чоловік перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Це зʼясувалося під час перевірки документів.

«Коли йому запропонували пройти до ТЦК, він розпилив у бік співробітників сльозогінний газ. Після цього поліцейський, щоб припинити протиправні дії, застосував фізичну силу. Наразі порушник проходить ВЛК», – зазначили правоохоронці.

Водночас речниця Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова у коментарі ZAXID.NET уточнила, що встановити групу військовослужбовців, причетних до затримання, не вдалося, оскільки на відео не потрапили номерні знаки службового автомобіля.