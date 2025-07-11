Інцидент стався 10 липня на вулиці Грабника у Рівному

У четвер, 10 липня, співробітники ТЦК затримали перехожого на вулиці Грабника у Рівному. На відео, яке опублікували очевидці, видно, як чоловіка насильно заштовхують у бус, наносячи йому удари. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження.

Відео події опублікували 11 липня у телеграм-каналі «Рівне 1283». На ньому видно, як працівники ТЦК намагаються силою заштовхнути у бус перехожого: двоє з них бʼють чоловіка по тулубу, ще двоє – спостерігають. При цьому військовозобовʼязаний чинить активний опір і кличе на допомогу.

Рівненський обласний ТЦК та СП відреагував на подію та повідомив, що затриманий перебував у розшуку за порушення правил військового обліку та неприбуття за повісткою, тож його доставили до терцентру комплектування та соціальної підтримки для складання відповідного протоколу.

«Чоловіку запропонували сісти в автомобіль для перевезення його до місця проходження ВЛК. В останній момент він передумав сідати та почав вживати ненормативну лексику, ображаючи поліцію та військовослужбовців ТЦК», – йдеться у повідомленні.

За інформацією пресслужби поліції Рівненщини, потерпілий – 50-річний житель Дубна. Після інциденту чоловік звернувся по медичну допомогу – у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму та забій попереку.



Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 КК України (нанесення легкого тілесного ушкодження). Санкція статті передбачає 850 грн штрафу, до 200 годин громадських робіт або до року виправних робіт. Також призначили службове розслідування.