На півночі Львова планують створити нову пожежну частину

На вулиці Миколайчука поблизу Голоківського цвинтаря мають намір побудувати пожежне депо. Про це стало відомо з ухвали, за яку проголосували депутати Львівської міської ради на пленарному засіданні 2 червня.

У документі вказане, що Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області звернулося до міської ради з листом про надання землі для будівництва пожежного депо у північній частині Львова.

Для майбутньої рятувальної частини знайшли ділянку поблизу Голосківського цвинтаря. Це ділянка 2,56 га на вул. Миколайчука, 61, де нині розташований об’єкт Першого медичного об’єднання Львова – Центр протезування та ортезування «Незламні».

На пленарному засіданні депутати проголосували за поділ цієї землі – 2,18 га залишаються для протезної майстерні, а 0,38 га передали для планованого будівництва депо. Нові ділянки мають зареєструвати у держкадастрі, опісля ГУ ДСНС може запустити процес створення пожежної частини, зокрема розпочати розробку проєкту та отримання містобудівних умов.

У північній частині Львова ДСНС має три пожежні депо – це частини на вул. Богдана Хмельницького, 193 та вул. Земельній,19, а також у смт. Брюховичі на вул. Незалежності України, 56. Район вулиці Миколайчука протягом останніх років активно розбудовується, тому виникла потреба у створенні ще однієї пожежної частини.