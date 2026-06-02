Володимир Зеленський та Олег Іващенко

Українські компанії, які демонструють прогрес у розробці ракетних технологій, є одним із пріоритетних напрямків для можливих російських ударів. Про це у вівторок, 2 червня, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Олега Іващенка.

За словами глави держави, росіяни розглядають українські ракетні підприємства як стратегічну загрозу, оскільки вони забезпечують можливість створення власних балістичних систем і локалізації виробництва протиракетної оборони. Зеленський запевнив, що Україна реагуватиме на ці загрози.

Окрім цього, українська воєнна розвідка отримала нові дані щодо російського ракетного виробництва, зокрема про об’єкти, обсяги, шляхи постачання критичних компонентів і верстатів, а також про громадян та компанії з інших країн, які допомагають Росії обходити санкції. Україна готує оновлення власних і спільних із партнерами заходів протидії, додав Володимир Зеленський.

Також ГУР вдалося отримати внутрішні російські документи з політичного планування, що стосуються відносин України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки.

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«Знаємо, що одним із ключових російських політичних завдань є обмеження наших безпекових, економічних та інших стратегічних зв’язків із відповідними країнами. Вважаємо, що Росія цим тільки підтверджує, що й ми в Україні, і наші партнери рухаємося правильним курсом до більшої безпеки та подальшої розбудови свого суверенітету, а також повної нейтралізації російського впливу», – наголосив глава держави.