Зеленський назвав цілі Росії для подальших атак по Україні
Для росіян українські ракетні підприємства становлять стратегічну загрозу
Українські компанії, які демонструють прогрес у розробці ракетних технологій, є одним із пріоритетних напрямків для можливих російських ударів. Про це у вівторок, 2 червня, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Олега Іващенка.
За словами глави держави, росіяни розглядають українські ракетні підприємства як стратегічну загрозу, оскільки вони забезпечують можливість створення власних балістичних систем і локалізації виробництва протиракетної оборони. Зеленський запевнив, що Україна реагуватиме на ці загрози.
Окрім цього, українська воєнна розвідка отримала нові дані щодо російського ракетного виробництва, зокрема про об’єкти, обсяги, шляхи постачання критичних компонентів і верстатів, а також про громадян та компанії з інших країн, які допомагають Росії обходити санкції. Україна готує оновлення власних і спільних із партнерами заходів протидії, додав Володимир Зеленський.
Також ГУР вдалося отримати внутрішні російські документи з політичного планування, що стосуються відносин України з Молдовою, державами Південного Кавказу, Близького Сходу та Затоки.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Знаємо, що одним із ключових російських політичних завдань є обмеження наших безпекових, економічних та інших стратегічних зв’язків із відповідними країнами. Вважаємо, що Росія цим тільки підтверджує, що й ми в Україні, і наші партнери рухаємося правильним курсом до більшої безпеки та подальшої розбудови свого суверенітету, а також повної нейтралізації російського впливу», – наголосив глава держави.
Президент також закликав Європу посилити підтримку країн, які згадуються в російських документах, зокрема Вірменії напередодні виборів.
Нагадаємо, у ніч на 2 червня РФ масовано атакувала Київ та Дніпро ракетами та дронами. У Дніпрі через ворожий удар загинули 16 людей, серед них є діти. У Києві кількість загиблих зросла до шести. Загалом поранень зазнали понад сто людей. Є руйнування житлових будинків, нежитлових приміщень, медзакладів тощо.