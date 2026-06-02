Пісочницю під назвою «Мальдіви» відкрила приватна підприємиця

Після скандалу з платною пісочницею у Чернівецькій міській раді пообіцяли облаштувати безкоштовний інклюзивний майданчик для дітей. Нова ігрова зона має з’явитися у парку імені Шевченка. Ситуацію щодо платної пісочниці та реакції громадськості ZAXID.NET прокоментували в пресслужбі міськради.

Про появу локації з пісочницею для дітей віком 1–3 років у Чернівцях повідомили наприкінці травня. Водночас інформації про те, що це буде платна атракція на той час не було.

Директор парку імені Шевченка Артур Боштан тоді анонсував, що пісочниця буде обгороджена високим парканом, аби діти були в безпеці. У коментарі ZAXID.NET 20 травня він зазначив, що пісочницю працівники парку облаштовують власними силами. У відповідь на запитання щодо вартості піску, робіт, наповнення та плати за користування, посадовець попросив зачекати офіційного відкриття.

Візуалізація пісочниці

Після відкриття пісочниці 30 травня з’ясувалося, що вона платна, а облаштовувала її приватна підприємиця Ірина Пономар. Вхід для однієї дитини становить 150 грн (передбачені пільги для різних категорій населення). У соціальних мережах мешканці обурювалися, що за таку розвагу посеред парку потрібно платити гроші. Це питання також порушили депутати на позачерговій сесії міської ради 1 червня. ZAXID.NET звернувся за коментарем до міської ради, оскільки директор парку Артур Боштан не відповідав на дзвінки.

У пресслужбі міськради зазначили, що скандал виник, бо посадовці завчасно не роз’яснили громадськості, що пісочниця буде комерційною дитячою зоною.

«Насамперед маємо чітко розділити поняття: у парку є загальнодоступні комунальні зони, а є тимчасові приватні атракціони, як-от батути чи каруселі. Цей простір є саме приватним комерційним атракціоном, а не звичайною дитячою пісочницею», – розповів керівник пресслужби Чернівецької міської ради Олександр Докієн.



За його словами, ділянку під пісочницею не виставляли на земельний аукціон. Згідно з положенням виконкому, комунальне підприємство «Центр культури та дозвілля ім. Шевченка» може укладати прямі договори з підприємцями, які звертаються з готовими концепціями благоустрою чи розваг. Також у міській раді додали, що попередньо не обговорювали ціну з Іриною Пономар, однак однією з їхніх вимог були пільги для дітей різних категорій.



У міській раді зазначили, що розривати договір з підприємицею не будуть, адже прагнуть заохочувати бізнес розвивати місто. Водночас через суспільний резонанс після відкриття платної пісочниці прийняли рішення облаштувати в тому ж парку інклюзивний та безкоштовний дитячий майданчик.

За даними «Суспільне.Чернівці», на позачерговій сесії міської ради 1 червня депутати проголосували за створення робочої групи, щоб перевірити роботу парку та облаштування платної пісочниці. Таку пропозицію озвучив депутат Олексій Каспрук.

Підприємиця Ірина Пономар лише цієї весни зареєструвала ФОП

За даними YouControl, Ірина Пономар зареєструвала ФОП 18 березня 2026 року. Основний вид діяльності – організація відпочинку та розваг. У квітні вона звернулася до департаменту урбаністики та архітектури міськради щодо облаштування пісочниці в парку.