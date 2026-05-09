Чернівці заборонили пересування електросамокатами у міських парках

У Чернівцях заборонили в’їзд та пересування у парках на електросамокатах і мопедах. Про це повідомила Чернівецька міська рада в телеграмі 9 травня.

«Введено заборону на в’їзд та рух електросамокатів і мопедів на територіях парків, зокрема імені Тараса Шевченка та “Жовтневого», – ідеться в повідомленні.

У раді зазначили, що на входах до паркових зон незабаром встановлять дорожні знаки 3.7 «Рух на мопедах заборонено» разом із табличками «Заборонено рух електросамокатів».

За інформацією чернівецького видання «Шпальта», напередодні міська комісія з питань організації та безпеки дорожнього руху запропонувала також запровадити обмеження швидкості для орендованих електросамокатів у центральній частині Чернівців.

Ішлося про рекомендацію сервісам прокату встановити ліміт швидкості до 5 км/год на вулиці Університетській, а також на Центральній, Соборній, Театральній, Турецькій площах і площі Філармонії.

Голова комісії та заступник чернівецького міського голови Ігор Крохмаль у коментарі виданню повідомив, що оператори прокату підтримали ініціативу, однак технічно можуть обмежити швидкість електросамокатів лише до 10 км/год. Через це комісія планує переглянути запропоновані зміни.

Нагадаємо, у березні в центрі Тернополя заборонили кататися на електросамокатах та мопедах в межах пішохідної зони. За виконанням обмежень стежать муніципали та поліцейські.