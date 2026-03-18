Заборона діятиме від театру до ЦУМу та по алеї пам'яті «Незламні»

У Тернополі міська влада заборонила кататися на електросамокатах та мопедах на центральній площі. За виконанням обмежень стежитимуть муніципали та поліцейські. Порушникам загрожує штраф.

Заборону прийняли 18 березня під час засідання виконавчого комітету Тернопільської міськради. Обмеження діятимуть в межах пішохідної зони від перехрестя вул. Руська – бул. Шевченка (поблизу ЦУМу) до Тернопільського академічного обласного драматичного театру. Також їздити не можна і на пішохідній доріжці поруч з алеєю пам’яті «Незламні» і так званою «стометрівкою», повідомили в міській раді у середу, 18 березня.

Під обмеження потрапляють також сігвеї, гіроскутери, електровелосипеди, скутери, квадроцикли, легка комерційна техніка. Таке рішення виконавчий комітет ухвалив через численні скарги тернополян, адже водії електросамокатів та мопедів створюють небезпеку для пішоходів.

На вулиці Руській та на бульварі Шевченка встановлять відповідні дорожні знаки. Контролюватиме рух муніципальні інспекція та поліція, у випадках порушень – водіїв штрафуватимуть.