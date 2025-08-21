Смертельна аварія сталася ввечері 20 серпня у місті Сарни Рівненської області

Ввечері 20 серпня у місті Сарни Рівненської області сталася смертельна ДТП. Загинув 46-річний місцевий житель, який впав з електросамоката. Наразі усі обставини події зʼясовує поліція.

За інформацією пресслужби поліції області, аварія сталася 20 серпня близько 21:20 на вулиці Степана Бандери у Сарнах. 46-річний місцевий житель їхав електросамокатом Kukirin проїзною частиною через міст, не впорався з керуванням і впав.

«Від отриманих травм чоловік, який був без шолома, загинув на місці події», – повідомляють правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) й наразі встановлюють усі обставини події.

Поліцейські звертаються до тих, хто став свідком аварії або володіє будь-якою інформацією, повідомити за номерами телефонів: 098-079-19-90 або 102.