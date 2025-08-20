Смертельна аварія сталася 19 серпня у Вараському районі

У вівторок, 19 серпня, у селі Більська Воля Вараського району сталася смертельна ДТП. 16-річний мотоцикліст загинув після зіткнення з «Уралом». Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Аварія сталася 19 серпня близько 12:15 у селі Більська Воля Вараського району. За даними слідства, водій мотоцикла Kovi, 16-річний житель села Березино, із невстановлених поки причин виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем «Урал» під керуванням 52-річного волинянина.

Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події. Як зʼясувалося, він ніколи не отримував посвідчення водія та був без мотошолома.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.