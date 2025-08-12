Смертельна аварія сталася 8 серпня 2025 року неподалік села Бранів Рівненського району

Правоохоронці затримали співробітника СБУ, який виїхав автомобілем Nissan на узбіччя та збив двох чоловіків. Один із потерпілих загинув на місці події, інший – травмувався. Від винуватця аварії відчувався різкий запах алкоголю, але він категорично відмовився від огляду на стан сп’яніння.

Як повідомила 12 серпня пресслужба ДБР, аварія сталася 8 серпня 2025 року близько 17:30 неподалік села Бранів Рівненського району. За даними слідства, правоохоронець перебував за кермом власного автомобіля марки Nissan і під час маневру виїхав на узбіччя, де збив двох пішоходів.

«47-річний чоловік загинув на місці, а його 34-річний товариш дістав тілесні ушкодження, проте загрози для його життя немає», – зазначають у ДБР.

Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, за кермом легковика перебував співробітник СБУ. Медики у присутності свідків зафіксували факт відмови підозрюваного від проходження огляду на стан спʼяніння.

Правоохоронця затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Суд обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

У ДБР додали, що вже призначили експертизи, які мають встановити всі обставини ДТП і підтвердити або спростувати факт алкогольного сп’яніння.