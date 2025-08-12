ДБР розслідує смертельну аварію на Рівненщині за участі співробітника СБУ
Від водія відчувався запах алкоголю, проте він категорично відмовився пройти огляд на стан спʼяніння
Правоохоронці затримали співробітника СБУ, який виїхав автомобілем Nissan на узбіччя та збив двох чоловіків. Один із потерпілих загинув на місці події, інший – травмувався. Від винуватця аварії відчувався різкий запах алкоголю, але він категорично відмовився від огляду на стан сп’яніння.
Як повідомила 12 серпня пресслужба ДБР, аварія сталася 8 серпня 2025 року близько 17:30 неподалік села Бранів Рівненського району. За даними слідства, правоохоронець перебував за кермом власного автомобіля марки Nissan і під час маневру виїхав на узбіччя, де збив двох пішоходів.
«47-річний чоловік загинув на місці, а його 34-річний товариш дістав тілесні ушкодження, проте загрози для його життя немає», – зазначають у ДБР.
Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, за кермом легковика перебував співробітник СБУ. Медики у присутності свідків зафіксували факт відмови підозрюваного від проходження огляду на стан спʼяніння.
Правоохоронця затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Суд обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
У ДБР додали, що вже призначили експертизи, які мають встановити всі обставини ДТП і підтвердити або спростувати факт алкогольного сп’яніння.