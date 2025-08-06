Смертельна аварія сталася 6 вересня 2024 року у селі Тріскині Сарненського району

Сарненський районний суд виніс вирок Петру Шпаку за смертельну ДТП, яку вчинив його 14-річний син. Підліток на мотоциклі збив 12-річну дівчинку, яка йшла проїзною частиною. Потерпіла від отриманих травм померла у лікарні. Батьку малолітнього призначили 34 тис. грн штрафу з позбавленням права керувати транспортними засобами на рік.

Як йдеться у вироку від 31 липня, аварія сталася 6 вересня 2024 року у селі Тріскині Сарненського району. Близько 22:00 малолітній місцевий житель на мотоциклі Lifan майже втричі перевищив допустиму швидкість руху та збив 12-річну дівчинку, яка переходила дорогу. Потерпілу з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні, де через два дні вона померла.

Унаслідок ДТП також постраждав 14-річний водій мотоцикла – його із множинними переломами госпіталізували в лікарню. Правоохоронці встановили, що транспортний засіб не був зареєстрований в установленому законодавством порядку, а підліток перебував без мотошолома.

Обвинувачений Петро Шпак підтвердив у суді, що допустив сина за кермо мотоцикла, хоч той і не мав водійських прав. Чоловік розкаявся та співпрацював зі слідством.

Суддя Ігор Довгий визнав обвинуваченого винним за ст. 287 КК України (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) й призначив 34 тис. грн штрафу без права керувати транспортними засобами протягом року. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.