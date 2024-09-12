Мотоцикліст їхав на незареєстрованому транспортному засобі та перебував без шолома

У селі Тріскині Сарненського району сталася ДТП, внаслідок якої загинула 12-річна місцева жителька. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Про це повідомили 12 вересня у поліції Рівненської області.

«Аварія сталася 6 вересня близько 22:00. Наразі поліцейські встановлюють чи 14-річна потерпіла була пасажиркою мотоцикла, чи перебувала на дорозі, коли її збили. Втім, від отриманих травм дитина померла через два дні у реанімації», – розповіли ZAXID.NET у пресслужбі поліції.

Унаслідок ДТП також постраждав 14-річний водій мотоцикла Lifan – його із множинними переломами госпіталізували в лікарню. Відомо, що транспортний засіб не був зареєстрований в установленому законодавством порядку, а підліток перебував без мотошолома.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.