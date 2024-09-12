Смертельна аварія на вулиці Соборній в Рівному сталася 29 березня 2024 року

Суд виніс вирок 24-річному водію BMW Денису Веремчуку за вчинення смертельної ДТП у Рівному. Чоловік перевищив допустиму швидкість руху, збив 64-річного пішохода та врізався в електроопору. Пенсіонер від отриманих травм загинув на місці події, а вагітна пасажирка легковика втратила дитину. За скоєне обвинуваченому призначили 2,5 роки тюрми.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, аварія на вулиці Соборній в Рівному сталася ввечері 29 березня 2024 року. За даними слідства, 24-річний водій BMW 320 збив 64-річного рівнянина, який переходив дорогу по регульованому пішохідному переходу на заборонений сигнал світлофора, після чого в’їхав в електроопору. Тоді пішохід загинув на місці події, а водія та його 23-річну вагітну дружину госпіталізували із тяжкими травмами. Попри зусилля медиків, врятувати дитину потерпілої не вдалося.

У матеріалах справи Рівненського міського суду йдеться, що напередодні аварії Денис Веремчук їхав зі швидкістю 136-148 км/год, при допустимій нормі – 50 км/год. Обвинувачений свою вину визнав і розкаявся. Зазначив, що компенсував сину загиблого майнову та моральну шкоду.

Суддя Марʼян Головчак визнав водія BMW винним за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого) й призначив покарання у вигляді 2,5 років тюрми без права керувати транспортними засобами на три роки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.