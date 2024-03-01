На вулиці Соборній в Рівному сталася смертельна ДТП

Ввечері 29 березня на вулиці Соборній в Рівному сталася смертельна ДТП. Легковик збив 64-річного місцевого жителя, після чого врізався в електроопору. Від отриманих травм пішохід загинув на місці події, а водій та його вагітна пасажирка – отримали тяжкі травми.

Як повідомили у поліції Рівненської області, інформація про ДТП на вулиці Соборній надійшла о 22:35 від рятувальників. Слідчий встановив, що 24-річний водій BMW 320 збив 64-річного рівнянина, який переходив дорогу по регульованому пішохідному переходу на заборонений сигнал світлофора, після чого автомобіль в’їхав в електроопору.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. Водія та його 23-річну вагітну дружину госпіталізували із тяжкими травмами. Поліцейські розпочали досудове розслідування за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без такого.