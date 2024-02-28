Аварія сталася близько обіду 28 лютого на вул. Карпенка

У Тернополі водійка не вписалася в поворот і збила на тротуарі жінку з двома дітьми. Дві дівчинки отримали травми різного ступеня. Кермувальниця залишилася на місці пригоди, але пояснити, чому виїхала на пішохідну частину – не змогла. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП.

Аварія з пішоходами на вул. Карпенка на масиві «Дружба» сталася близько 13:00 28 лютого. Кермувальниця авто Renault Megane раптово виїхала на тротуар, по якому в цей момент йшла жінка з двома своїми дітьми. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліцейських та дві швидкі допомоги.

Водійка не змогла пояснити, чому виїхала на тротуар

«За попередніми даними, водійка, жителька Тернополя, здійснювала поворот праворуч. У результаті маневру в вона виїхала за межі проїзної частини на тротуар та наїхала на трьох пішоходів – жінку з двома дітьми, віком 10 років», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 28 лютого.

Медики швидкої допомоги госпіталізували двох дівчат доправили до Тернопільської обласної дитячої лікарні. За словами медичної директорки КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Ганни Мончак, в дітей є підозра на перелом гомілки, забої правої та лівої гомілки, повідомило «Тернопіль1».

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. У кермувальниці відібрали зразки крові для встановлення алкогольного сп’яніння. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей).