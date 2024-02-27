Уночі 26 лютого на трасі Львів – Тернопіль неподалік Золочева легковик ВАЗ–2109 в’їхав у мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter

На трасі у Львівській області легковик ВАЗ–2109 виїхав на зустрічну смугу та в’їхав у бус гуманітарної місії «На щиті», яка евакуйовує загиблих військових із фронту. Водій та двоє пасажирів легковика загинули. Про це повідомляє Нацполіція Львівщини.

Уночі 26 лютого на трасі Львів – Тернопіль легковик ВАЗ–2109 в’їхав у мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Аварія трапилась близько 04:40 біля села Словіта.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ–2109, 21-річний мешканець одного з сіл Золочівського району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та в’їхав у мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 313, яким керував 41-річний львів’янин. Легковик зіткнувся із автомобілем гуманітарної місії «На щиті», яка евакуйовує загиблих військових із фронту.

Легковик виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із автомобілем гуманітарної місії «На щиті», яка евакуйовує загиблих військових із фронту (фото Варти1)

Правоохоронці встановили, що водій ВАЗу перебував у стані алкогольного сп’яніння. Від отриманих внаслідок ДТП травм водій легковика та його пасажир, 24-річний мешканець Золочівського району, загинули на місці події. Ще один пасажир ВАЗу, 28-річний мешканець Кіровоградської області, отримав тілесні ушкодження та помер у «швидкій».

Окрім цього, водій мікроавтобуса, його пасажир, 38-річний житель Львівського району, та пасажир легковика, 41-річний мешканець Золочівського району, отримали тілесні ушкодження, їх доставили у лікарню.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть кількох осіб) ККУ.